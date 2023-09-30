تحديث تقويم جوجل يجعل التاريخ الحالي أكثر وضوحًا

يعد تقويم Google أحد تلك الأدوات التي لا تقدر بثمن والتي تساعدك على تنظيم يومك وجدولة الأحداث المهمة. لقد تم تثبيته مسبقًا على جميع هواتف Android الرائعة الموجودة تقريبًا، لذا يمكن أن يكون للتغييرات في التطبيق تأثير إيجابي أو سلبي على حياة العديد من الأشخاص. يجب أن يقع التعديل الصغير الأخير في الجانب الإيجابي من الأشياء، مع إضافة Google لمؤشر التاريخ الحالي إلى الواجهة.



عند فتح التقويم، قد يفوتك التغيير لأنه صغير جدًا. يعرض الآن الزر الموجود في الزاوية اليمنى العليا والمتداخل بين البحث ومبدل الحساب التاريخ الحالي. في الماضي، كانت الأيقونة الخاصة به تظهر فقط أيقونة تقويم منمقة مع نقطة عليها، والتي يمكن القول إنها لا توصف إلى حد كبير.

من المحتمل أنه لم يشهد استخدامًا كبيرًا من قبل أولئك الذين لا يعرفون فائدته، لذلك مع عرض التاريخ الحالي، قد يتغير هذا. كما أن إعادة التصميم تجعل الزر نفسه أكثر فائدة في لمحة سريعة أيضًا، مما يسمح لك برؤية التاريخ الحالي دون الحاجة إلى النقر عليه أولاً.



تم رصد هذا التعديل الصغير بواسطة موقع 9to5Google، حيث ذكر المنشور أنه موجود على الإصدار 2023.36.1.x على نظام Android، والذي يتم طرحه حاليًا على متجر Play. وفي الوقت نفسه، لا يزال إصدار iOS يعرض الرمز القديم، وهو ما يمكنك رؤيته في المقارنة أعلاه. إذا لم تتمكن من رؤية المظهر الجديد للزر على نظام Android، فقد تضطر إلى فرض إعادة تشغيل التطبيق أو هاتفك.



على الرغم من أن إضافة التاريخ الحالي مفيد في التقويم، إلا أنه لا يبدو أنك غير قادر على رؤية التاريخ الحالي في الكثير من الأماكن الأخرى على هاتفك. يعرض كل هاتف Android الحديث تقريبًا التاريخ الحالي على شاشة القفل، بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لك معظمها بإلقاء نظرة خاطفة عليه في مركز الإشعارات أو قسم تبديل الإعدادات السريعة. يستخدم الكثير من الأشخاص أيضًا عناصر واجهة المستخدم على شاشتهم الرئيسية والتي تعرض التاريخ الحالي، حيث تفرض بعض الشركات المصنعة مثل Google مثل هذه الأدوات على مستخدميها.