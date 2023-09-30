خيري رمضان: مؤتمر "حكاية وطن" عرض لإنجازات السنوات الماضية

علق الإعلامي خيري رمضان، على مؤتمر "حكاية وطن"، مشددًا على أن هذا المؤتمر عرض لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وما تم انجازه وياتي بالتزامن انتهاء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

رسائل الرئيس السيسي في “حكاية وطن” حملت "العتاب"

وأوضح أن الرئيس السيسي أشاد بجهد ما قامت به الدولة خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد، مؤكدًا أن كل الممرات المائية لا تغني عن قناة السويس، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن البلاد تنمو وتتقدم إلا بالعمل وتضحية وإخلاص وأمانة، موضحًا أن الرئيس السيسي تفاعل اليوم مع الحضور بشكل كبير وجيد جدًا، منوهًا بأن رسائل الرئيسي السيسي اليوم حملت شئ من العتاب بعد الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقه وانجازها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الولاية الجديدة ستكون الصناعة هي الاولوية لتحقيق المزيد من الإنجازات، موضحًا اننا نمتلك الأساس الذي سنجني ثمرته خلال السنوات المقبلة.

وفي جانب أخر، أعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات الـ9 الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم تسليم نسخة منهما إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، يمثلان وثيقة تاريخية مهمة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.