السبت 30 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: تجهيز البنية الأساسية لإطلاق التنمية الصناعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نريد الوصول لمرحلة التساوي بين إرادتنا ومصروفاتنا، وجزء كبير من ذلك قطاع الصناعة والاهتمام به بشكل مبكر، وهو كلام صحيح.

 

وتابع السيسي: «لكن هل يا ترى الدولة وبنيتها الأساسية كانت جاهزة إنها تعمل ده ولا لا؟ وهل كانت عندنا طاقة كهربائية وغاز طبيعي في متاح لتلك المشروعات وقتها؟».

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن»، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان يجب تجهيز الدولة بالبنية الأساسية لإطلاق تنمية صناعية هي الأمل بالنسبة لنا، متابعا أننا مستعدون لتقديم حوافز أكثر لأنها ستوفر ما يقرب من 25 مليار دولار في الفاتورة الإجمالية للدولة، وإذا تمكنا من جذب القطاع الخاص المصري والأجنبي للعمل سيؤدي ذلك لتخفيض الفاتورة والضغط على الدولار، خاصة أن الانفاق بالدولار عبء، لأننا نشتري المشتقات البترولية بالدولار ونبيعها بالجنيه وكذلك المواد الغذائية.

 

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