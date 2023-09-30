تعليق ناري لأحمد موسى على حال مصر قبل تولي الرئيس السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وبعد 9 سنوات من الحكم حال البلد تغير تمامًا مشيرًا إلى أن الشعب كان يتعرض لمهانة كبيرة خاصة في قطاع الصحة.

انتخابات الرئاسة:

واستعرض أحمد موسى، مجموعة من الصور المختلفة لوضع الدولة في كافة المجالات قبل عام 2014، معقبًا: «كل الصور دي كانت بمثابة معاناة للناس، الناس كانت بتموت علشان يشتروا الخبز».

وقال إنه بعد مرور 9 سنوات من عام 2014 حتى 2023، الدولة شهدت تطورًا كبيرًا في كافة القطاعات، تليق بالمواطن المصري بمختلف المحافظات، وتم تطوير العشوائيات في أغلب المحافظات.

وأضاف أن دعم الدولة للخبز عام 2014 لا يتجاوز 16 مليار جنيه، ولكن الآن 2023، بلغت ميزانية دعم الدولة أكثر من 90 مليار جنيه، مضيفًا: «لازم نقول الرئيس عمل وغير حال بلدنا».

وتابع أن الرئيس كلف الجهات المختصة بإنشاء 100 مدرسة لتقليل الكثافة الطلابية في المدارس، ومن المقرر دخول هذه المدارس بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، موضحًا أن عملية التنمية شملت كل المجالات مثل، «التعليم، الصحة، النقل، التموين».

ولفت إلى أن الازدحام المروري في القاهرة كان يكبد الدولة سنويًا أكثر من 18 مليار دولار قبل عام 2014، ولكن بعد شبكة الطرق التي تم إنشاؤها تم القضاء على التكدس المروري.

وأشار إلى أن الرئيس استلم الدولة وهي في حالة صعبة للغاية، حال البلد كان يبكي خلال الفترة دي، مضيفًا: «الشعب كان يتعرض لمهانة كبيرة خاصة في قطاع الصحة، الرئيس استلم مصر خرابة، وبعد 9 سنوات من قيادته للحكم حال البلد تغير تمامًا».