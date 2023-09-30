مشاركة متميزة من كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق بمهرجان الشرقية للخيول العربية

شاركت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، فى مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الـ 27، فى أرض الفروسية بمدينة بلبيس، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام من ٢٧ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبى الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضى، والذي تنظمه المحافظة.

وجاءت مشاركة الجامعة فى مهرجان المهرجان تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنفيذ الدكتور لماح كامل عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بطاقم طبى بيطرى بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف الشيخ مدير عام المستشفى البيطرى.

يشار إلى أن مشاركة الجامعة تأتى تحت مظلة خدمات جامعة الزقازيق المجتمعية وتفاعلها مع احتفالات المحافظة بمهرجان الخيول العربية الأصيلة وتنشيط السياحة بها، من خلال فريق من الطب البيطري على أعلى مستوى للفحص وتقديم الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ للجياد المشاركة في مهرجان الشرقية للخيول العربية الـ ٢٧.