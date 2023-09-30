أحمد موسى: "25 مليون مواطن يستفيدون من المشروعات التنموية"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل شبر في مصر يدخل حيز التنمية، موضحًا أن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن يعملون في المشروعات التنموية، معقبًا: «حينما جاءت جائحة كورونا، الدولة لم تغلق هذه الفرص أمام الـ 5 ملايين مواطن لأن هناك 25 مليون مواطن يستفيدون من هذه المشروعات».

انتخابات الرئاسة:

قال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: “إن الرئيس لم يكن يريد الحكم، ولكن الشعب هو من نزل وطالبه بالترشح، وتم عمل توكيلات لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية 2014، وكانت البداية في محافظة بورسعيد”.

أضاف: “يعصب عليك عدم تقدير البعض لما قدمه الرئيس السيسي، تعالوا نشوف حال البلد عامل إزاي، قناة السويس الجديدة أنشئت عشان زيادة الإيراد السنوي للقناة”.



تابع أنه تم تنفيذ وتطوير 18 ميناءً بحريًّا بتكلفة 129 مليار جنيه، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التنافسية الاقتصادية، كما أن الموانئ الجافة تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي.