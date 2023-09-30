شعبة الدواجن تكشف السعر العادل لـ طبق البيض

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البروتين الأساسي لكل أفراد المجتمع هو الدواجن، والبيض، موضحًا أن المدارس بدأت وهناك إقبال على شراء البيض.

بيض المائدة:

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره مع برنامج من أول وجديد، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن طبق البيض وصل سعره لـ 145 جنيهًا، أي أن كل بيضة بـ 5 جنيهات.

ولفت إلى أن تكلفة طبق البيض يساوي 5 كيلو علف، وأن سعر كيلو العلف بـ 17 جنيهًا، أي أن تكلفة طبق البيض في المزرعة بـ 85 جنيهًا، ويتم إضافة 10 جنيهات ربح، فالسعر العادل لـ طبق البيض 95 جنيهًا، أقل من 100 جنيه.

وأشار إلى أن كل تاجر وكل مربي لـ الدواجن، عليه أن يقوم بـ البيع بالسعر العادل، وعدم استغلال المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=SmHrnZhrIV0