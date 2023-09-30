الدفاع الأذربيجانية تعلن وفاة أحد جنودها بنيران أرمينية على الحدود بين البلدين

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، عن مقتل أحد جنودها برصاص قناص من الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين.

وجاء في بيان للوزارة: بعد ظهر يوم 30 سبتمبر، تم إطلاق نيران قناصة من مواقع القوات المسلحة الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في بلدة أشاغي أيريم في منطقة كيلبجار، وتسبب ذلك بمقتل الجندي الأذربيجاني فوسال أوروجوف.

وبحسب الوزارة تتخذ الوحدات الأذربيجانية تدابير للرد، حسبما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

وجاء الحادث المزعوم وسط توتر شديد بين الدولتين المتجاورتين بعد أن استعادت أذربيجان الأسبوع الماضي في عملية عسكرية خاطفة السيطرة على جيب ناغورنو كاراباخ العرقي الأرميني.

وتبادل إطلاق النار على طول الحدود بين الخصمين في القوقاز أمر شائع.

لكن حتى الآن نجح الجانبان في منع التصعيد الأخير بشأن ناغورنو كاراباخ من الامتداد إلى مواجهة أوسع.