وائل لطفي: "ما تنشره اللجان الإرهابية عن المشروعات القومية عارٍ من الصحة"

أكد الكاتب وائل لطفي، أن مؤتمر حكاية وطن يحمل داخل طياتها مجموعة من الرسائل المهمة التي تم عرضها من قبل الوزراء والرئيس، وهذه الرسائل موثقة بالأرقام.

المشروعات القومية:

قال لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: “إن حجم ما تم إنجازه على مدار السنوات الـ 9 الماضية كبير، موضحًا أن تجارب التنمية لم يكتب لها الاستمرار على مدار تاريخ مصر”.

تابع: كل ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية كانت في الأدراج منذ عقود، والحكومة تنفذ مشروعات مدروسة.

أوضح أن اللجان الإلكترونية الإرهابية التي تنشر أن المشروعات القومية ليس لها هدف أمرًا عاريًّا من الصحة، مؤكدًا أن كل المشروعات التنموية تم إنشاؤها بناء على رؤية الخبراء، وكل مشروع له هدف.

أضاف: لابد من استكمال عملية التنمية والوصول للهدف المنشود من المشروعات التنموية، وما تقوم به الدولة الآن من مشروعات سعى الرئيس الأسبق السادات بتنفيذها ولكن مخطط الجماعات الإرهابية حال السادات تنفيذها.

أشار إلى أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما يتم استخدامها ضد رؤساء مصر، لتحقيق أهداف خارجية، ولكن الرئيس السيسي أدرك خطورة جماعة الإخوان الإرهابية لذا رفض عقد أي صفقات مختلفة.

https://www.youtube.com/watch?v=P6NBzInLqQY