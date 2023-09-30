السبت 30 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أستاذ تاريخ: مصر تثبت وجودها رغم التحديات الداخلية والخارجية

حكاية وطن
حكاية وطن

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن مصر تشهد نقلة نوعية في ظل ظروف عالمية صعبة ومحاولة صنع نظام جديد.

 

حكاية وطن


وتابع جمال شقرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد:  مصر تريد أن تثبت وجودها رغم كل التحديات الداخلية والخارجية .


واضاف أن هناك إصرار وتحدي من الرئيس السيسي على اقتحام مجالات الحياة للنهوض بها، ويد الدولة ممتدة في كل قطاع للتطوير.


وأوضح أن مصر بلد متجانسة لم تغير حدودها منذ 7 آلاف عام، مطالبا كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية بضرورة تنبيه المواطن العادي بأن هناك ظروف عالمية صعبة ونظام عالمي جديد وفي دول سيتم إزالتها من الخريطة.


وذكر: في ضيف جه يزورني من الخارج معرفش مصر، وقالي معقول هي دي القاهرة من كتر التطوير والتنمية والإنشاءات. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DkRFGq3tZrM

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