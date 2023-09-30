باسل عادل: مؤتمر حكاية وطن رسالة طمأنينة للشعب المصري

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، أن مؤتمر حكاية مؤتمر مختلف، ويعد من الأيام الهامة للقيادة السياسية، لعرض كل المشروعات والإنجازات التي شيدتها الدولة على مدار الـ 9 سنوات.

مؤتمر حكاية وطن

وقال رئيس كتلة الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مؤتمر حكاية وطن رسالة طمأنينة للمواطنين، كما أن العرض الذي قدمه د. مصطفى مدبولي كان ممتز، ودليل قوي على اطلاعه على كافة أنشطة الحكومة.

وتابع: الفجوة الاقتصادية برزت بعد الحرب أكتوبر 1973، بسبب التداعيات التي صاحبت مصر بعد 6 أكتوبر، موضحًا أن كل المشروعات التي تم تنفيذها تعود بالنفع على الاقتصاد.

وأكمل: يجب الحد من ارتفاع التضخم، ولا بد من وجود حلول عاجلة؛ لأن المواطنين ليس في قدرتهم التحمل مزيد من الأعباء على الفترة المقبلة.

وأوضح عادل، أن الرئيس يتعرض لهجوم كبير بسبب المشروعات التي يتم تنفيذها في كل القطاعات بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت لها تداعيات سلبية على الكثير من الدول.

https://www.youtube.com/watch?v=wefAgljg_00