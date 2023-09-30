السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بإصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس المحتلة، إذ نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، تعرض مستوطن لعملية طعن ويجري البحث عن منفذ العملية.

 القدس المحتلة:

 

 وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، إصابة شاب إسرائيلي (30 عامًا) بجراح خطيرة جدًا، نتيجة لتعرضه لعملية طعن ويجري البحث عن منفذها، حيث تم استدعاء فريق "نجمة داوود الحمراء" إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب وهو في حالة حرجة إلى مستشفى "هداسا" في مدينة القدس.

 

 وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار فور قيامه بعملية الطعن، مباشرة، في وقت أصيب مواطن آخر بجروح بسيطة ويبلغ من العمر (25 عامًا) ولا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى.

 

مواد متعلقة

إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

شرطة الاحتلال تعتقل أردنياً بزعم تنفيذ عملية طعن بتل أبيب
الجريدة الورقية