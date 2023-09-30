إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بإصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس المحتلة، إذ نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، تعرض مستوطن لعملية طعن ويجري البحث عن منفذ العملية.

القدس المحتلة:

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، إصابة شاب إسرائيلي (30 عامًا) بجراح خطيرة جدًا، نتيجة لتعرضه لعملية طعن ويجري البحث عن منفذها، حيث تم استدعاء فريق "نجمة داوود الحمراء" إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب وهو في حالة حرجة إلى مستشفى "هداسا" في مدينة القدس.

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار فور قيامه بعملية الطعن، مباشرة، في وقت أصيب مواطن آخر بجروح بسيطة ويبلغ من العمر (25 عامًا) ولا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى.