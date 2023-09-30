تعليق قوي من يوسف القعيد على ما تحقق في عهد الرئيس السيسي

كشف الكاتب القعيد، إن مؤتمر حكاية وطن بمثابة يوم مهم في أيام مصر الجديدة، قائلا: نحن أمة تتعرض لكثير من المؤامرات ومحاولات الهدم ومنعها من التقدم.

انجازات الرئيس السيسي



وتابع العقيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم الرئيس السيسي يلخص كلمة واحدة وهي الصراحة، لأنه يصارح الشعب المصري ويقدم له الحقيقة كاملة غير منقوصة.



وقال يوسف القعيد، إنه لم يتوقع أن يحدث في مصر ما شهدته خلال 9 سنوات، ولا في الخيال الروائي أو الإنساني أو القصصي.



وأكد أن ما تم معجزة آتية من تضافر قائد وطني مخلص قدم حياته لشعبه، وشعب آمن بهذا القائد وقرر السير معه لإعادة بناء البلاد من أول وجديد وكأنها لم تكن مبنية من قبل.



ودعا الآخرين للتعلم من تجربة مصر والاقتداء بها ويكونوا جزء من عملية البناء الجميلة التي لم تحدث من قبل، معبرا عن ثقته في أن القادم أحلى.



أكد أن عبد الفتاح السيسي هو باني الجمهورية الثالثة بعد محمد علي باشا وجمال عبد الناصر، مضيفا أنه يقوم بهذا بنزاهة وإخلاص وموضوعية.



واختتم أن كل مخلص عليه أن يكون من جنود الرئيس السيسي ومصر وجيشها؛ لأننا نعيش تجربة مهمة وغير مسبوقة وليس أمامنا إلا أن تنجح.



https://www.youtube.com/watch?v=-XMdYM02bMM