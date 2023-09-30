كريستال بالاس يُلحِق الهزيمة الرابعة بـ مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

نجح فريق نادي كريستال بالاس في تحقيق الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره مانشستر يونايتد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كريستال بالاس يُلحِق الهزيمة الراعبة بـ مانشستر يونايتد

سجل هدف كريستال بالاس الوحيد اللاعب يواكيم أندرسن في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليُلحِق الهزيمة الرابعة بمانشستر في الموسم الحالي حتى الآن بعد مرور 7 جولات من البريميرليج.

بتلك النتيجة يرفع نادي كريستال بالاس رصيده إلى 11 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب، بعدما حقق الانتصار الثالث هذا الموسم عقب تعادل وهزيمتين، متخطيًا مانشستر يونايتد الذي يتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز العاشر بثلاثة انتصارات وأربعة هزائم.

لم ينجح إيريك تين هاج في استغلال دكة البدلاء والتي كانت تضم كل من حنبعل المجبري وسكوت ماكتومناي وجوني إيفانو ودوني فان دي بيك واليخاندور جارناتشو وكريستيان إيريكسن وأنطوني مارسيال وهاري ماجواير والتاي بايندير

بينما نجح كريستال بالاس في استغلال دكة البدلاء الخاصة بهم ليحافظ على النتيجة بعد فقدان الاستحولاذ طوال المباراة، وضمت دكة النسور روب هولدينج وناثانييل كلاين ومالكولم إيبيوي وكريس ريتشاردز وريمي ماتيوز ويايرو ريديفالد وجيسورون راك ساكيي وديفيد أوزوه وأديمولا.