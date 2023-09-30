تفاصيل معارضة أسامة الغزالي حرب لإنشاء العاصمة الإدارية

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك فرقا بين المعارضة الوطنية وبين من يريد إسقاط الدولة وإسقاط مؤسساتها وتحقيق الفوضى الخلاقة.

العاصمة الإدارية

وتابعت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعارضة الوطنية مثل رأى أسامة الغزالى حرب" عندما سجل اعتراضه أمام الجميع على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ثم قال مع مرور الأيام غيرت رأيى والعاصمة الإدارية ستصبح نيويورك مصر.

وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى، أن الغزالي حرب أكد بأن العاصمة الإدارية ستكون مكانا جاذبا لكل الشركات التى تعمل فى المنطقة.

وأردفت: «لكن الهدامين واللى بيسعوا لإسقاط الدولة دول معروفين ومعروف كمان مين الدول ومين الجهات اللى بتصرف عليهم .. دول بقى لا يهمهم بلد ولا ولد ولا وطن ولا استقرار ولا يهمهم حاجة خالص غير سقوط مصر وتبقى مصر زيها زى الدول اللى حواليها بلا ماضى ولا حاضر ولا مستقبل».

واستطردت: عايزين نتصالح مع نفسنا فى ظل الظروف العالمية وفى ظل البلاد اللى وقعت حوالينا والواقع اللى بنشوفه من 2011 .. البلاد اللى وقعت مقمتش تانى والجيوش اللى انتهت خلصت خلاص الأوطان اللى انقسمت مرجعتش زى ما كانت.



