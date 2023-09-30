رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال تشارك بمؤتمر حكاية وطن

شاركت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

عبير عصام: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار والتنموية العمرانية

وقالت عبير عصام، إن مؤتمر حكاية وطن يوضح للجميع وبما لا يدع مجالًا للشك حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكدت أن مصر في خلال 10 سنوات حققت نجاحات وإنجازات غير مسبوقة في محور تهيئة مناخ الأعمال للاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البنية التحتية والطرق والكهرباء والإجراءات والقوانين المحفزة لنمو أعمال الشركات إلى أن أصبحت تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج في العالم والمشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها الشركات في الطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها.

وأضافت عصام، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، أن الدولة رفعت قيود تملك الأجانب للعقارات بالإضافة إلى تيسيرات في منح الجنسية والإقامة وهي من القرارات المحفزة لتصدير العقار وجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار وفرص النمو والنفاذ إلى الأسواق.

وأشارت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات تمثل نقطة تحول وتغير وجه الحياة في مصر كما تعد دليلًا واضحًا على ما شهدته من تنمية عمرانية وحضارية، موضحة جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الجديدة لتوفير سكن وحياة كريمة للمواطنين وكذلك للقضاء على العشوائيات، فضلًا عن آلاف من المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.