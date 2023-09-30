تفاصيل مشاركة البابا تواضروس في "حكاية وطن"

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطرير ك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

تخلل المؤتمر في اليوم الأول، تقديم عدة فقرات وعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات بالإضافة إلى عقد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها الوزراء والخبراء.

يمثل البابا تواضروس الأٌقباط في كثير من المحافل الدولية والتي تتعلق بأمور المجتمع باعتبار الكنيسة هى جزء أصيل في نسيج هذا البلد.

اختتمت الكنيسة اليوم فترة الاحتفال بعيد الصليب المجيد، والذي بدء الخميس الماضي ويعيد ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويرجح التاريخ أن صعوبة العثور الصليب بسبب الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.