النائب علاء عابد: «حكاية وطن» كشف تفاصيل الانجازات في مصر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف تفاصيل الانجازات التي تمت في مصر على أرض الواقع بالأرقام والإحصائيات الرسمية.

الانجازات التي شهدتها مصر في كل المجالات

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن المؤتمر كشف حجم الانجازات التي شهدتها مصر في كل المجالات في كافة المحافظات والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال الإحصائيات والأرقام التي تظهر حجم الأعمال وجدية العمل لتنفيذ رؤية مصر 2030.



وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المؤتمر لم يكشف الإنجازات فقط وإنما كشف منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الاستثمار والاقتصاد والطاقة، علاوة على مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاجات الدولية والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن المؤتمر بمثابة رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب علاء عابد رئيس نقل النواب، إلى أن الدولة المصرية تشهد إعجاز على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة خاصة في حجم المشروعات في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.



وتابع النائب علاء عابد أن الدولة المصرية تعمل بالتوازى فى مختلف الملفات مما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتى على حساب ملف بعينه، العمل يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجاز فى حد ذاته.