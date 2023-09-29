ابنة محمد فريد تكشف عن تعرض والدها لأزمة صحية

كشفت ناهد فريد، ابنة الفنان محمد فريد، عن تعرض والدها لوعكة صحية ونقل على أثرها إلى مستشفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكتبت ناهد ابنة الفنان محمد فريد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسني وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن على أبي بالشفاء العاجل، ولا تدع فيه جرحًا إلا داويته ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافيه وعافيه، واعف عنه واشمله بعطفك ومغفرتك وتوله برحمتك يا أرحم الراحمين.

آخر أعمال الفنان محمد فريد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد فريد، مسلسل بركة بطولة الفنان عمرو سعد، والذي عرض في موسم رمضان 2019.

وشارك في بطولة مسلسل "بركة" بجانب الفنان عمرو سعد، كل من : "هالة صدقي، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، وأحمد حلاوة، ومحمد أبو داود، ومصطفى درويش، وهنادي مهنا، وفتوح أحمد، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسميرة عبد العزيز، وإنعام سالوسة، ومحمود جمعة، هلا السعيد وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول بركة وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.

معلومات عن الفنان محمد فريد

ظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله علي بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعماله (ليالي الحلمية، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة، المغتصبون، ومسرحية راقصة قطاع عام).