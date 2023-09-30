السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد..غرفة تغيير ملابس الزمالك استعدادا لمباراة أرتا سولار

الزمالك
الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي والتي تجمع بينهما بعد ساعات قليلة في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

txt

شاهد..غرفة تغيير ملابس الزمالك استعدادا لمباراة أرتا سولار

txt

حكم مواجهة الزمالك وأرتا سولار يتفقد أرضية ملعب ستاد القاهرة

txt

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار..منسي والجزيري في الهجوم

وكان الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، والتي جمعت بينهما في تنزانيا.

شاهد غرفة تغيير ملابس الزمالك:

وكان المدير الفني للزمالك، خوان كارلوس أوسوريو أعلن عن تشكيل الأبيض لمباراة أتا سولار.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد 

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وإبراهيما نداي.

مواد متعلقة

شاهد..غرفة تغيير ملابس الزمالك استعدادا لمباراة أرتا سولار

حكم مواجهة الزمالك وأرتا سولار يتفقد أرضية ملعب ستاد القاهرة

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار.. منسي والجزيري في الهجوم

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفدرالية.. يلا شوت

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر في كأس الكونفدرالية اليوم

3 وفديين ينافسون في انتخابات الزمالك على مقعد الرئيس والعضوية

فاروق جعفر لـ"الوفد": لاعبو الزمالك قادرون على تخطي الظروف الصعبة وجمهور الزمالك "البطل الحقيقي"

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية ..والقناة والناقلة
الجريدة الورقية