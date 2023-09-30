شاهد..غرفة تغيير ملابس الزمالك استعدادا لمباراة أرتا سولار

يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي والتي تجمع بينهما بعد ساعات قليلة في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، والتي جمعت بينهما في تنزانيا.

شاهد غرفة تغيير ملابس الزمالك:

وكان المدير الفني للزمالك، خوان كارلوس أوسوريو أعلن عن تشكيل الأبيض لمباراة أتا سولار.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.