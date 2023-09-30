نظم بيت ثقافة المعصرة بالداخلة ورشة حكى عن " ميلاد سيد الخلق " حاضرها الشيخ احمد على سيد من أوقاف الوادى الجديد.

يأتي ذلك فى إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

وتعد فعالية ورشة "ميلاد سيد الخلق" التي نظمها بيت ثقافة المعصرة بالداخلة، واحدة من الفعاليات التي تم تنظيمها في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تخلل الورشة حديث ومناقشة قصص وأحاديث نبوية تتعلق بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قدم الشيخ أحمد على سيد، واحد من أوقاف الوادي الجديد، المحاضرة في الورشة.

وتجاوب الجمهور بشكل رائع مع المحاضرة، وسادت أجواء من الترقب والاهتمام. استمتع الحضور بالاستماع إلى قصص مثيرة عن مولد سيد الخلق وحياته النبوية، وتمت إضافة نقاش وتفاعل بين الجمهور والمحاضر بشأن الدروس التي يمكن تعلمها من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهميتها في حياتهم اليومية.

كانت الورشة فرصة لانتقال المعرفة والثقافة الإسلامية إلى الجمهور، وتسليط الضوء على قيم وتعاليم الإسلام وأهميتها في حياتنا. تمكن الحضور من فهم وتفسير أحداث تاريخية مهمة وقصص ملهمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحليل تأثيرها في الحاضر.

بهذه الورشة، تحققت أهداف الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعي والتثقيف الثقافي والديني، وتعزيز تراثنا وهويتنا الإسلامية. كما أسهمت الورشة في تعزيز روح التسامح والتآخي بين الأفراد في المجتمع وتعزيز نشر السلام والمحبة في قلوب الناس.

ورشة حكى عن "ميلاد سيد الخلق" ينظمها بيت ثقافة المعصرة بالداخلة