سكرتير البحر الأحمر يتابع أعمال التطوير بالغردقة

أجرى اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم جولة تفقدية ميدانية في مدينة الغردقة، في إطار متابعته لأعمال الصيانة والتطوير.

وكان برفقته كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة إلى جانب اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة وعدد من مهندسي الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

وشملت الجولة متابعة حالة ممشي طريق الحجاز وممشي طريق المطار، حيث أكد اللواء البنداري على أهمية الاهتمام بتقليم النخيل وصيانة شبكات الري والاهتمام بأعمال النظافة بممشي النصر، وفرق الأمن وطريق الحجاز، مؤكداً رؤساء الأحياء بالمرور المستمر لمتابعة ما يتم إنجازه في هذا الشأن.

وأكد ضرورة الاهتمام بالزراعات الموجودة وضرورة تحسين الصورة البصرية لمدخل ومخرج المطار لاستقبال السائحين بشكل متميز. وشدد أيضًا على أهمية أعمال الري والصرف والرصف على طريق المطار.

ويتعلق بالشوارع الرئيسية والميادين مثل ميدان سينزو وطريق القري والكوثر، تمت جولة تفقدية للتأكد من حالتهم، وأكد ضرورة تطويرهم والحفاظ على نظافتهم وجمالياتهم.

وقام سكرتير عام المحافظة بالمرور على المحلات والكافيهات في الممشى السياحي، مشدداً على إزالة جميع الإشغالات ومراجعة المساحات الخاصة بهم بمراعاة الرخص المطلوبة، تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتعزيز مظهر وجودة حياة سكان وزوار مدينة الغردقة.

وفي ذات السياق، تفقد السكرتير العام طريق المطار بالمدينة لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالجزيرة الوسطي بالطريق، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال بها، مع مراعاة الاهتمام بمعايير الكفاءة والجودة العالية.

وشملت الجولة تفقد السكرتير العام لطريق الأحياء، لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالطريق.