ثقافة بولاق بالخارجة تنظم معرض لمنتجات الخوص

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، معرض خاص بمنتجات الخوص في بيت ثقافة بولاق تنفيذ اسماء حسين.

ويعد الخوص من النباتات الطبيعية المستخدمة في صناعة العديد من المنتجات التقليدية، والتي تتميز بقوة وجمال تصميمها. وتهدف فعالية المعرض إلى تسليط الضوء على هذه الصناعة التقليدية المهمة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور.

وتم تنظيم المعرض بالتعاون مع الحرفيين المحليين وشركات الصناعة التقليدية المحلية، بهدف تعزيز قيمة الخوص كصناعة محلية وتشجيع الاقتصاد المحلي. حيث قدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المصنوعة من الخوص، مثل السلال، والقفازات، والحقائب، والأثاث، والديكورات المنزلية، والصناديق، وغيرها، كما تم عرض أعمال فنية تجسد مهارة الحرفيين المحليين في تصميم وصناعة المنتجات.

ولاقى المعرض استحسانًا كبيرًا من قبل الزوار، حيث تمتعوا بفرصة شراء المنتجات ذات الجودة العالية والتعرف على التراث الثقافي المرتبط بصناعة الخوص. وتم تنظيم أنشطة تفاعلية مصاحبة للمعرض، مثل ورش عمل يتم خلالها تعلم صناعة منتجات الخوص والاستمتاع بتجربة الحرف اليدوية.

بالإضافة إلى ذلك، نظم المعرض محاضرات ومناقشات تتناول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المحلي والترويج للصناعة التقليدية. وشهد المعرض أيضًا عروضًا للموسيقى والفنون التقليدية المحلية لإضفاء أجواء ثقافية ممتعة ومميزة على الفعالية.

بهذه الطريقة، نجح معرض منتجات الخوص في إبراز التنوع الثقافي والفني لصناعة الخوص في الوادي الجديد، فضلاً عن دوره في تعزيز الوعي الثقافي، وتشجيع الحرف اليدوية المحلية، وتوفير فرصة للحفاظ على التراث الثقافي وتطويره. وبالتالي، فإن هذه الفعالية تعكس التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز الثقافة المحلية وتحفيز الابتكار في مجال الصناعات التقليدية.

معرض لمنتجات الخوص في بيت ثقافة بولاق بالخارجة

معرض لمنتجات الخوص في بيت ثقافة بولاق بالخارجة