"أحياء حقائق الصدق فى مولد سيد الصادقين" محاضرة دينية ببيت ثقافة بلاط

نظم بيت ثقافة بلاط بالوادي الجديد، محاضرة دينية بعنوان "إحياء حقائق الصدق فى مولد سيد الصادقين" حاضرها الشيخ احمد على سيد من أوقاف الوادى الجديد.

وتمحورت المحاضرة حول الأهمية الكبرى للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية بين الناس، كما شرح الشيخ احمد على بعض الحقائق الصادقة في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن للأفراد أن يتبعوا خطواته وسيرته في حياتهم اليومية.

وحضر المحاضرة عددا كبيرا من الأهالي والشباب الذين أبدوا إعجابهم بالمحاضرة وبياناتها المفيدة، كما تم تكريم الشيخ أحمد على سيد على جهوده ومشاركته المتميزة في إثراء ونشر الثقافة الدينية بالمحافظة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع مختلف الفروع الثقافية بالمحافظة بهدف تعزيز الوعي والثقافة الدينية بين المجتمع المحلي.

محاضرة دينية ببيت ثقافة بلاط

محاضرة دينية ببيت ثقافة بلاط