ثقافة الخرجة تنظم مسابقة في القراءة الحرة

قام فرع ثقافة الوادي الجديد بتنظيم مسابقة ثقافية في القراءة الحرة بالتعاون مع بيت ثقافة المنيرة في الخارجة. تولت القيام بتنفيذ هذه المسابقة الثقافية ليلى محمد.

يأتي ذلك فى إطار خطة الانشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع وتعزيز ثقافة القراءة وإبراز الأدوار المهمة التي تلعبها الكتب في تنمية المجتمع وتطوير الذات. وذلك من خلال تشجيع المشاركين على اختيار كتاب يعكس اهتماماتهم الثقافية والأدبية، وتناوله ونقاشه بحرية دون قيود.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من قبل الجمهور، حيث قام العديد من الأفراد بالتسجيل فيها، وتم تقديم مجموعة متنوعة من الكتب في هذه المسابقة، تشمل الأدب العربي والعالمي، والعلوم والفلسفة، والتاريخ والثقافات المختلفة.

وتم تنظيم المسابقة بشكل مبتكر، حيث تمكن المشاركون من قراءة الكتب المختارة والتعبير عن انطباعاتهم وآرائهم في تقارير قصيرة. وتم تشكيل لجنة حكم متخصصة من قبل بيت ثقافة المنيرة لتقييم التقارير المقدمة.

تأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين الجمهور. وتساهم هذه الأنشطة في تطوير الفكر والثقافة لدى الأفراد وتعزيز التواصل الثقافي بين المجتمع. وتعتبر هذه المسابقة فرصة قيمة للمشاركين في توسيع آفاقهم الثقافية وتبادل الخبرات مع الآخرين.

نظرًا لنجاح هذه المسابقة، تعتزم الهيئة العامة لقصور الثقافة تكرارها في المستقبل وتوسيع نطاقها لتشمل مزيد من القراء والمهتمين بالثقافة. ومن المتوقع أن يكون لهذه المسابقة تأثير إيجابي في رفع مستوى الثقافة والقراءة في المنطقة، والمساهمة في بناء مجتمع متعلم ومثقف.

مسابقة ثقافية فى القراءة الحرة ينظمها بيت ثقافة المنيرة بالخارجة