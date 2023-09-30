حكم مواجهة الزمالك وأرتا سولار يتفقد أرضية ملعب ستاد القاهرة

قرر طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تفقد أرضية الملعب.

ومن المقرر أن يُدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الغانى دانيال لاريا نيى حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه كواسى برووبى مساعدا أول ورولاند نيى آديى مساعدا ثانيا، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق، في حين يراقب الحكام الزامبى ستانلى هاشيوا.

قائمة الزمالك

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر . خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .