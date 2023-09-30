نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة دينية بعنوان " مولد سيد الخلق " حاضرها الشيخ محمد رمضان من منطقة وعظ الوادى الجديد وحضر المحاضرة عدد كبير من الأطفال المهتمين بتعزيز فهمهم الديني وتعلم قصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وابتدأ الشيخ محمد رمضان المحاضرة بتقديم تحية الإسلام وتحية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ في سرد قصة مولد النبي محمد وأهمية هذه المناسبة العظيمة للمسلمين. تحدث عن التفاصيل التاريخية لمولد النبي محمد والظروف الصعبة التي واجهته في صغره.

وأشار إلى السمات الفريدة التي جعلت منه الرسول الأعظم والقدوة الأسمى لكل المسلمين.

وتم تسليط الضوء أيضًا على أخلاق النبي محمد العظيمة والرحمة التي أظهرها تجاه الناس والحيوانات وحتى الأعداء. تحدث الشيخ محمد رمضان عن بعض القصص والأحداث التي تبرز رحمته وحلمه، مما ألهم الأطفال لأخذه كقدوة في حياتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث الشيخ محمد رمضان عن أهمية التعايش السلمي بين الناس وتعليم الأطفال القيم الإسلامية الصحيحة من خلال قصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حث الأطفال على تطبيق السمات الحميدة التي يوجد بها النبي محمد في حياتهم اليومية، كالصدق والعدل والرحمة والمشاركة.

وبعد الانتهاء من المحاضرة، أعرب الأطفال وأولياء الأمور عن إعجابهم وامتنانهم للمعلومات القيمة التي حصلوا عليها. كانت المحاضرة طريقة رائعة للأطفال لتعزيز التواصل مع دينهم وتوسيع معرفتهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتؤكد هذه المحاضرة على دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الوعي والتعليم الديني بين الأطفال والشباب. من خلال تنظيم هذه المبادرات، يتم تثقيف الأجيال الشابة وتعزيز قيم التسامح والمحبة لدى الشباب ومساهمتهم في بناء مجتمع متعايش ومترابط.

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم محاضرة بعنوان " مولد سيد الخلق "

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم محاضرة بعنوان " مولد سيد الخلق "

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم محاضرة بعنوان " مولد سيد الخلق "