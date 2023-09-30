يواصل مشروع "ابدأ حلمك" تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جهوده في اكتشاف واعداد الممثلين الشاملين وتدريبهم على فنون المسرح. يتم تنفيذ التدريبات المكثفة لهذا المشروع في مسرح قصر ثقافة موط، وهو موجود في محافظة الوادي الجديد، التي تعتبر عاصمة الثقافة المصرية.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وبإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، هذا المشروع الرائد في إقليم وسط الصعيد الثقافي. يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد وبإشراف الكاتب محمد نبيل. وبحضور المخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع والذى واصل التدريبات النهائية و التجهيزات لحفل ختام وتخرج المتدربين لمشروع ابدا حلمك بالداخلة بقصر ثقافة موط وبحضور المخرج محسن سعيد المشرف الاقليمى للمشروع بالداخلة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير قطاع فنون المسرح وتأهيل وتدريب الشباب الموهوبين الذين يطمحون للعمل في هذا المجال. إن استمرار وتواصل هذا المشروع يعكس التزام وزارة الثقافة المصرية بدعم وتطوير المجال الفني في البلاد.

ويشمل التدريب الذي يقدمه مشروع "ابدأ حلمك" مجموعة متنوعة من الجوانب الفنية والتقنية في فنون المسرح، بما في ذلك التمثيل والإخراج والإضاءة والديكور والكتابة والإنتاج. كما يتم توفير دورات تدريبية متخصصة في مجالات مثل المسارح الصغيرة والمسرح الهادف والمونولوج وغيرها من فنون المسرح الراقية.

من خلال تنظيم هذه التدريبات المكثفة في مسرح قصر ثقافة موط، يتمكن المشاركون من الاستفادة من البيئة الفنية المحفزة والتجارب العملية والمهارات المكتسبة من خلال التفاعل مع فرق العمل المحترفة.

يعتبر مشروع "ابدأ حلمك" فرصة رائعة للشباب الذين يرغبون في بدء مسيرة فنية مشرقة في مجال المسرح. إنها فرصة لاكتشاف المواهب المخفية وتطويرها، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين للشباب الطموح. يتجاوز هذا المشروع حدود محافظة الوادي الجديد ويمتد إلى عموم البلاد، حيث يسهم في غرس بذور الفن والثقافة في نفوس الشباب المصريين.

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشاف مواهب الداخلة بالوادي الجديد