شباب الوادى الجديد ينفذ رحلة لمدينة الداخلة بمركز شباب الغرغور

نظمت الوادي الجديد رحلة للشباب داخل لمدة يوم واحد فقط، بمشاركة 40 شابًا وفتاة.

وأكد بهاء مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أهمية هذه الرحلات في زيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن، حيث تساهم في توسيع مدارك الشباب والطلائع وتوسيع آفاقهم.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد أن هذه الرحلات لها أهمية كبيرة في تمكين الشباب والنشئ من فهم البيئة المحيطة والتعامل معها بشكل مستقل.

تأتي هذه الرحلة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

شباب الوادى الجديد ينفذ رحلة الى داخل مدينة الداخلة بمركز شباب الغرغور