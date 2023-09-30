شباب ورياضه الوادي الجديد تنظم لقاء حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني في مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب بغداد بقطاع باريس لقاءً للشباب بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمشاركة 50 عضوًا من أعضاء برلمان الشباب، ضمن فعاليات "صيف شبابنا" في الوادي الجديد.

وتحدث الدكتور أبو بكر محمد آدم، مدرس في قسم علم النفس التربوي، عن أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية في تعزيز كرامة المواطن المصري.

وأكدت أيضًا على أهمية تعزيز جميع الحقوق والحريات الأساسية في مصر، والتي تم تضمينها في الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية، بهدف تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والتسامح دون تمييز، وتعزيز المشاركة الاجتماعية للتغلب على الصعوبات التي تعوق عملية التنمية.

وتناول اللقاء حقوق الإنسان في الدستور، والحريات الشخصية والعامة، وحقوق المواطن، وحرية الفكر والعبادة، وتطرق أيضًا إلى الصراعات الدولية ودور مصر والدول العربية فيها، ومفهوم الدولة ومقوماتها، ونظم الحكم في العالم، وفتح باب النقاش مع الشباب والرد على استفساراتهم.

وبخصوص حقوق الشباب، أوضح شوقي أن الاستراتيجية تدعم تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.

وتم تنظيم اللقاء برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.

مديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد نظمت لقاء حول الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان

مديريه الشباب والرياضه بالوادي الجديد نظمت لقاء حول الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان