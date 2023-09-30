تشكيل الفتح الرسمي لمواجهة الوحدة اليوم في الدوري السعودي

أعلن المدرب الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لنادي الفتح، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي الوحدة اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

تشكيل الفتح لمواجهة الوحدة

ويقود مراد باتنا تشكيل الفتح لمواجهة الوحدة اليوم في الدوري السعودي ويعاونه سفيان بن دبكة وكريستيان تيلو، بينما يتواجد دجانيني تفاريس على مقاعد البدلاء في تشكيل يعتمد على طريقة لعب 4-4-2، والضي ضم كل من:-

في حراسة المرمى: ريني جاكوب.

في خط الدفاع: مروان سعدان وفهد الحربي وسعيد باعطية وتوفيق بوحيمد.

في خط الوسط: سفيان بن دبكة ومراد باتنا ومختار علي وعباس الحسن.

في خط الهجوم: لوكاس زيلارايان وكريستيانو تيلو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الوحدة لمواجهة الفتح كل من مصطفي ملائكة والزبيدي وقاسم لاجامي والنجدي والموسم ومحمد الفهيد والسعيد والمقرن وجانيني تفاريس.