النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق محل تجاري

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، بسرعة ارسال تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض واقعة نشوب حريق داخل محل تجارى، وذلك لبيان والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بأحد العقارات في المنطقة، وامتداد ألسنة اللهب إلى الأدوار الأولى للعقار، ما عرض حياة المواطنين للخطر

على الفور تم الدفع ب3 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، بالإضافة إلى عملية التبريد حتى لا تشتغل النيران مرة أخرى، حيث اتضح من خلال معاينة النيابة الأولية أن النيران التهمت كل محتويات المحل التجاري، إضافة إلى امتدادها إلى الدور الاول وأثرت على السقف، الأمر الذى أدى إلى إصدار النيابة قرار باخلاء الدور بأكمله وانتداب لجنة فنية من الخىر لمعاينة الجزء المتأثر وإعداد تقرير عنه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.