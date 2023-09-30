بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة ينظم "حفلة سمر للأطفال"

نظم بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة بالوادي الجديد، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة حفلة سمر مميزة للأطفال، وتم تنفيذ هذه الفعالية بواسطة الفنانة الشابة ابتسام عبدالمريد، رئيسة فرع ثقافة الوادي الجديد، ومن تنفيذ المبدعة ناريمان محمد.

وشارك العديد من الأطفال في هذه الحفلة الساحرة، حيث استمتعوا بباقة متنوعة من الفقرات الترفيهية والتعليمية. تخلل الحفلة عروضًا مسرحية مبتكرة ومسابقات شيقة، وتفاعلت الأطفال بحماس مع الفقرات المختلفة.

كان للأطفال فرصة للاستمتاع بألعاب تفاعلية وتحفيزية، حيث تعلموا المهارات الاجتماعية والتعاون من خلال أنشطة جماعية مسلية. تضمنت الفعالية أيضًا جلسات تلوين وأعمال يدوية، مما ساهم في تعزيز قدراتهم الإبداعية وتنمية مهاراتهم التشكيلية.

كما تم تكريم الأطفال الموهوبين في هذا الحدث الاستثنائي، حيث تم تقديم جوائز للفائزين في المسابقات المختلفة التي أقيمت خلال الحفلة. تعزيز الثقة بالنفس وتحفيز الأطفال على الاستمرار في تطوير مواهبهم وقدراتهم الفنية كان من أهم أهداف هذا الحدث.

تجاوب الأطفال بحماس كبير مع الفعالية وأبدعوا في مختلف الفقرات والأنشطة، مما رسم البسمة على وجوههم وجعل هذه الحفلة سمر لا تُنسى بالنسبة لهم. شكلت هذه الفعالية فرصة قيمة لتعزيز الروح الاجتماعية والترابط بين أطفال المنطقة، وأظهرت قدرة الثقافة على توفير المساحة والوقت المناسب لترفيه الأطفال وتنمية مهاراتهم.

وتعتبر هذه الفعالية جزءًا من جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تلبي احتياجات واهتمامات الشباب والأطفال في مختلف أنحاء البلاد. إن التزام الهيئة بتعزيز الثقافة والفن وتنمية المواهب الشابة يُعَدُّ استثمارًا قيمًا في مستقبل الشباب ومجتمعنا.

"حفلة سمر للاطفال" ينظمها بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة

"حفلة سمر للاطفال" ينظمها بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة