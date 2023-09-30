مدارس الغربية تتزين لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية استعدت وتزينت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث استقبلت اليوم 549 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، حوالي 303 ألف 291 طالب وطالبة، من مختلف نوعيات التعليم العام والفني، حيث يمثل هذا العدد طلاب الصفوف الأولى فقط بجميع مدارس المحافظة، تنفيذاً لتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وقال وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها الجدد، وقامت طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى والذين توجدوا منذ الصباح الباكر بالمدارس لتنظيم الدخول، ومساعدة الطلاب الجدد للتعرف على فصولهم واماكنهم، وسط فرحة وأجواء يسودها الحب والعمل الدؤوب، كما استقبلت المدارس الابتدائية وقاعات رياض الأطفال أبناءها بالفرحة والابتسامة اللطيفة والبالونات والورود والألعاب، متمنيين لهم عاماً دراسياً جيداً.

وأعلن انتظام المدارس الإعدادية، والثانوية بنوعياتها، وقامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني بجميع المدارس، والتزم الطلاب بالزي المدرسي الموحد، والمظهر اللائق داخل المدارس، وقامت إدارات المدارس بتوجيه الطلاب إلى فصولهم، وتسليم الكتب الدراسية الخاصة بكل طالب، وإعلان الجداول المدرسية بكل فصل.

ولفت حسن، إلى أن المدارس ومحيطها شهدت حملات نظافة مكثفة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، حيث تم رفع الإشغالات من محيطها، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية، كما تم توفير الأثاث اللازم بكل المدارس، وعمل النشرات اللازمة لسد العجز في هيئة التدريس، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء عام دراسي يملأه الجد والعمل.