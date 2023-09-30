عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام فريقه السابق فولفسبورج بالبونديزليجا
أعلن توبمولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت عن التشكيل الرسمي أمام فولفسبورج في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.
تشكيل فرانكفورت :-
حراسة المرمى: كيفين تراب
الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.
الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فارس شعيبي.
الهجوم: عمر مرموش – دينا إبيمبي - ماريو جوتزه
موعد مباراة فرانكفورت و فولسفبورج:-
ومن المقرر أن تبدأ مباراة فرانكفورت أمام فولفسبورج في تمام الرباعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة، و الخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.