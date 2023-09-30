راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

أعلن تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيله لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد:-

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سفيان أمرابط- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط: كاسيميرو- ماسون ماونت- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- فاكوندو بيلستيري

موعد مباراة مانشستر يونايتد و كريستال بالاس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عودة لاعبه البرازيلي أنتوني إلى التدريبات بشكل رسمي، عقب التطورات التي حدثت في أزمة تجميده من التواجد بالمران أو المشاركة مع الفريق، على خلفية تورطه في قضية عنف ضد إحدى الفتيات.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: قرر مانشستر يونايتد أن يستأنف اللاعب أنتوني التدريب، وسيكون متاحًا للمشاركة في المباريات، بينما تستمر تحقيقات الشرطة، وسيبقى هذا قيد المراجعة في انتظار مزيد من التطورات في القضية.