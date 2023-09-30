مدارس الجيزة تستعد للعام الجديد والسادات الرسمية للغات تنتهي من كافة الاستعدادات

تستعد جميع مدارس الجيزة بكافة مراحلها التعليمية المختلفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023 /2024 وفتح أبوابها أمام الطلاب لبدء العام الدراسي وتتهيئ المدارس المصرية لاستقبال الطلاب من خلال تنظيم الجداول وقوائم الفصول وجداول الإشراف والانتهاء من الصيانة العامة لها، ومن بينها مدرسة السادات الرسمية للغات التي أتمت استعدادها الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد.

الدكتور عادل ميهوب مدير ادارة مدرسة السادات الرسمية للغات

استعدادت مدرسة السادات الرسمية للغات إدارة العمرانية



وفي هذا السياق أكد عادل ميهوب مدير إدارة مدرسة السادات الرسمية للغات على استعداد المدرسة لاستقبال الطلاب وذلك من خلال صيانة الديسكات الخاصة بالطلاب بالإضافة إلى صيانة الكهرباء في مختلف مباني المدرسة والفصول ومراجعة المفاتيح الكهربائية وإزالة التالف منها وتركيب مفاتيح جديدة بالإضافة إلى مراجعة الإضاءة واللمبات في الفصول والطرقات وتركيب لمبات جديدة بالإضافة إلى الصيانة الشاملة للسباكة بجميع دورات المياه الخاصة بالطلاب، وتقليم الأشجار في المدرسة وابرازها في شكل جمالي.

مدارس الجيزة تستعد للعام الجديد والسادات الرسمية للغات تنتهي من كافة الاستعدادت

مدارس الجيزة تستعد للعام الجديد والسادات الرسمية للغات تنتهي من كافة الاستعدادت

وأضاف ميهوب بأن من بين الاستعدادت أيضًا الاستعدادات الفنية من خلال تنظيم قوائم الإشراف بكافة المراحل وتنظيمها بين المعلمين وتنظيم جداول المدرسة وتوزيع جداول المواد على المعلمين كل تخصص على حدى في كل المراحل المختلفة ومن بين الاستعدادت الفنية أيضًا ضبط قوائم الطلاب في الفصول مع مراعات الأعداد المقررة للطلاب في كل فصل.



يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي التعليم والمعلمين في مصر وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التعليم واللواء احمد راشد محافظ الجيزة وإشراف الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والاستاذة سمية الخطيب وكيلة المدرية إاشراف الاستاذ محمد فايز مدير إدارة العمرانية التعليمية والاستاذه سهام وكيلة الادارة وتحت إدارة عادل ميهوب مدير ادارة مدرسة السادات الرسمية للغات.