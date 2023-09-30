الرئيس السيسي: "لو كان ثمن بناء الدولة موتي هعملها" (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البلاد لا تتقدم سوى بتحقيق الاستقرار والأمن.

وقال “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن"، اليوم السبت، إن إنه خلال عام 2014، شخص ما قال له أنت أيقونة مصر ايه اللي يدخلك في الدولة دي، قالي انت بطل مصر أوعى تخش لا احسن بعد كده هيقطعوك يعني.

وتابع :"قلت له لو كان تمن بناء الدولة دي مش تقطيعي موتي أنا هعملها"، مستطردا:"أول زيادة في تخفيض دعم الوقود كانت في عام 2014، والناس قالت إزاي يعمل كده وهو لسه داخل حد يعمل كده في نفسه، أوعوا تفتكروا أن انا جاي اقدم نفسي ليكم ده لا يليق خالص، إحنا بننجد دولة صعبة".

وواصل أن مصر عملت خطة لتجاوز ازمة الزيادة السكانية منذ عهد جمال عبد الناصر وفي عهد السادات وفي عهد مبارك ولم ننجح حتى الأن.

وأوضح السيسي أنه "إحنا زيدنا 25 مليون مواطن منذ 2011 وحتى الآن، تخيل لو كان معدل النمو السكاني عندنا من 2011 وحتى الآن ثابت أي أن معدل المواليد مساوي لمعدل الوفيات".

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشاريع.