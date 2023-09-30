السيسي: خسرنا 450 مليار دولار خلال عام 2011 (شاهد)

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حال الدولة المصرية في الوضع الاقتصادي.

وقال "السيسي" خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، إنه "ده حال الدولة.. ده الإيراد وده الإنفاق.. وفيه جزء منه نعمله ازاي.. لازم زيادة الموارد.. واحنا بنعمل ده.".

وأضاف: "الدكتور هالة السعيد كانت بتتكلم عن الزيادة السكانية.. مصر عملت محاولات كتيرة لتجاوز الأزمة دي من أيام الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك ولم ننجح حتى الآن.. ولم نحقق المعدل المطلوب".

وواصل السيسي أنه: "تخيلوا أنه من عام 2011 كان النمو السكاني ثابت.. يعني صفر.. فيه دول نموها سلبي.. المواليد قد الوفيات.. 25 مليون زادوا في الفترة من عام 2011 حتى الآن.. الـ 25 مليون دول.. الخطين عمرهما ما قربوا من بعض "خط الإيرادات والمصروفات".. تصور بقي في 2011 بتخسر 450 مليار دولار كأني مش ليهم تأثير.

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.