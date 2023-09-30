السيسي عن الوضع الاقتصادي: بنعرف الناس الحكاية علشان نتخلص من الأزمة (شاهد)

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي شكل الموازنة العامة للدولة منذ سنة 1980.

وقال "السيسي" خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، إنه :"ليه إحنا كده ليه ظروفنا صعبة؟، ظروفنا صعبة من سنة 1980 لحد النهاردة وده مش دفاع عن نفسنا ولكن بنوضح إيه الحكاية علشان لازم نتخلص منها، لما هي دولة من سنة 80 لغاية دلوقتي ظروفها صعبة".

وتابع :" دخل مصر مش قدر مصروفها، مشددًا على أن مصر لم تستدين حتى عام 1970، ولكن تداعيات الحرب فرضت على مصر لتجاوز تداعيات الحرب أن تأتي بموارد بالدين.

وتابع السيسي،: "أن القلة والعوز ليس مشكلة المشكلة أنك تقبله ومتبقاش مستعد تقاتل من أجل انهاءه، طب اللي قبل مننا محاولوش أكيد حاولوا لا يمكن لأن الناس الموجودين قبلنا متعلمين وفاهمين ومصريين بيحبوا بلدهم لكن حجم التحديات كبير قوي".

وواصل أن مصر عملت خطة لتجاوز ازمة الزيادة السكانية منذ عهد جمال عبد الناصر وفي عهد السادات وفي عهد مبارك ولم ننجح حتى الأن.

وأوضح السيسي أنه "إحنا زيدنا 25 مليون مواطن منذ 2011 وحتى الآن، تخيل لو كان معدل النمو السكاني عندنا من 2011 وحتى الآن ثابت أي أن معدل المواليد مساوي لمعدل الوفيات".

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.