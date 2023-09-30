موعد مباراة يد الأهلي أمام بي إم سي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره بي إم سي الكونغولي، في اللقاء تالذي يجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة يد الأهلي و بي إم سي الكونغولي

ويلتقي رجال يد الأهلي مع نادي بي إم سي الكونغولي اليوم السبت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة نيكولا أوبو في ثاني مواجهات الأهلي بالبطولة.

وكان رجال يد الأهلي»قد فاز أول أمس الخميس على فاب الكاميروني بنتيجة 33-18، في المباراة الأولى لمنافسات البطولة.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.