إنبي يحتج على لوائح كأس السوبر المصري ويخاطب اتحاد الكرة

أكد مجلس إدارة نادي إنبي، اليوم السبت، إحتجاجه علي لوائح لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

إنبي يعترض على عدم مشاركتة في بطولة كأس السوبر المصري

وأرسل إنبي خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية أعرب فيه عن رفضه لمشاركة فيوتشر بدلا منه في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال حال خسارته ضد الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

وأردف إنبي أن عامر حسين أكد أن هناك 3 فرق تم اختيارها للمشاركة في البطولة وفقا لمراكزهم في البطولات وهم النادي الأهلي بصفته بطلا للدوري ونادي بيراميدز بصفته وصيفا له، وهما ممثلين عن بطولة الدوري، وسيراميكا كليوباترا بصفته حامل لقب كأس الرابطة.

وتابع إنبي :" أما المشاركة الرابعة والخاصة بممثل كأس مصر وفقا لمعايير تمثيل فرق البطولة كما تم الإعلان عنها، تفضل عامر حسين وأعلن أنه في حالة فوز إنبي على الأهلي في قبل نهائي كأس مصر في المباراة المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل فسيتأهل النادي البترولي للمشاركة في السوبر وفي حالة الخسارة سيشارك نادي فيوتشر رابع الدوري بدلا منه نظرا لحرمان الزمالك ثالث الدوري بسبب انسحابه من البطولة لعام الماضي وفقا للائحة البطولة على حد قوله".

وأضاف إنبي :" إذا كان هناك لوائح تنظيمية لاختيار ممثلين عن المسابقات نحن لم نخطر بها، بل ولم نتطلع عليها كأحد الأندية المكونة لرابطة الأندية، وبعض النظر عن تلك الأخطاء الإجرائية والمادية التي اعتدنا عليها من قبل اللجنة خلال مسابقاتنا المحلية ومنها إرسال مخاطبا لا يتم مراجعتها تحمل بيانات خاطئة ويعاد إرسالها، فضلا عن توقيتات مباريات غير متكافئة والتي تظهر بوضوح في أول أربع جولات، ولكن مالا نملك له تفسير هو مشاركة نادي فيوتشر رابع الدوري في السوبر حالة خسارة إنبي من الأهلي في نصف نهائي الكأس.

وتابع إنبي:" أما ما يخص مشاركة نادي فيوتشر بدلا من إنبي حال خسارة الفريق من الأهلي في نصف نهائي الكأس فهذا قرار لا يقبله منطق أو عقل حتى ولو استنادا إلى لائحة لم نتطلع عليها، فمن حق نادي إنبي المشاركة في بطولة السوبر بغض النظر عن نتيجة قبل النهائي لأنه وبكل بساطة هو الممثل الوحيد بوثوله إلى قبل النهائي لكأس مصر والمربع الذهبي مع بيراميدز والأهلي المشاركين بالفعل في البطولة والزمالك المحروم من المشاركة".

وأكد النادي البترولي على رفضه التام لاشتراطات مشاركة إنبي في بطولة السوبر لأنه ليس من المنطقي أن يارك فيوتشر في البطولة وهو خرج من كأس مصر.