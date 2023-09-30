السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المشدد لمتهم بالشروع في خطف صغيرين بمدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في خطف صغيرين في مدينة نصر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين " البراء .م " و آخرين سبق الحكم عليهم  شرعوا في خطف الطفلين المجني عليهما " مروان . أ " و شقيقه " سليم " بالتحاليل الواقع علي والدتهما " مي . ص " بأن قام المتهم الثاني بالحضور الي محل سكنها وايهامها بعمله في الروضة محل ارتياد نجليها حتي يتمكن من خطفهما وذلك حال تواجد الأول والثالث علي مسرح الجريمة للشد من أذره  إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات شهادة والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم تنظيم الروضة محل ارتياد صغيريها لإحدى الحفلات الترفيهية  وسوف يقوم معدي الاحتفالية بإرسال سيارة لاصطحاب الصغيرين فأبغت عقب التواصل مع مسئولي الروضة وبتاريخ الواقعة تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها وأضافت أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة من خطف الطفلين.

وكشفت شهادة والد الطفلين " أحمد . ي " أنه وبصفته والد الطفلين وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين  مع المتهمة الرابعة اتفقت مع المتهمين على ارتكاب الواقعة وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة هو خطف الطفلين. 

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول بأنه وعلى إثر بلاغ من والدة الطفلين أنتقل لمحل إقامتها وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله وبمواجهته أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لإقلال الطفلين قاصدا من ذلك خطفهما.

وكشفت شهادة رئيس مباحث مدينة نصر أول بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين من الأول للثالث بالشروع في خطف الطفلين بالاشتراك مع المتهمة الرابغة لوجود خلافات بينها وبين والد الطفلين.

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