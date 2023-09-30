مينا أشرف ابن الوادي الجديد يفوز بجائزة عمّار الشريعي للإبداع الموسيقي

شهدت دار الأوبرا المصرية حدثًا موسيقيًا استثنائيًا حيث فاز الطالب مينا أشرف، الابن الرائع محافظة الوادي الجديد، بالمركز الأول في جائزة عمّار الشريعي للإبداع الموسيقي. كانت هذه الجائزة واحدة من البرامج الرئيسية في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وملتقى أولادنا الدولي، الذي استضافه معبد الأوبرا المصرية وشهد مشاركة 42 دولة من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر جائزة عمّار الشريعي تعتبر إحدى الجوائز المهمة في مجال الموسيقى والفنون في مصر، تهدف الجائزة إلى تشجيع ودعم المواهب الشابة وتعزيز الإبداع الموسيقي الواعد، وبفضل جهوده المبذولة وموهبته المذهلة، تمكن مينا أشرف من إبهار لجنة التحكيم والفوز بالمركز الأول بهذه الجائزة الراقية.

مينا أشرف يعتبر أصغر عازف في دار الأوبرا المصرية، حيث يمتلك مهارات عزف البيانو والسلم الكروى الرائعة. بدأ مينا مشواره الموسيقي المبهر عندما كان في سن مبكرة، وتعلم بشكل ذاتي كيفية عزف الآلات الموسيقية المختلفة. من خلال المثابرة والتفاني في تطوير مهاراته، استطاع أن يبرهن للجميع على موهبته الاستثنائية.

بصوت جميل ولمسة فنية خاصة، أبهر مينا الجماهير ولجنة التحكيم بأدائه الممتاز في المهرجان. وقدم مينا أداءً استثنائيًا لقطعة موسيقية مختارة بعناية، حيث استخدم مهاراته المذهلة في العزف لابتكار نغمات رائعة تأسر قلوب المستمعين. لا شك أن فوزه بالمركز الأول يعكس ليس فقط موهبته المتميزة ولكن أيضًا العمل الجاد والتفاني الذي يبذله في الاستعداد للأداء الموسيقي.

بفضل هذا الانجاز المهم، سيكون مينا أشرف ممثلًا فخريًا لجمهورية مصر العربية في المشاركة الدولية. سيحظى بفرصة الالتقاء والتفاعل مع المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم، وهذا سيسهم في تبادل الثقافات الموسيقية وبناء جسور التواصل والتفاهم المتبادل.

الوادي الجديد قيادة وشعبا فخورون بمينا أشرف وبالمكانة الرفيعة التي حققها في عالم الموسيقى. إن انتصاره هو تأكيد على أن الشباب الواعد قادرون على تحطيم الحواجز وتحقيق النجاح. نتطلع إلى مستقبل باهر لمينا أشرف ومشواره الموسيقي، ونأمل أن يكون مصدر إلهام للشباب الطموح في مصر وفي جميع أنحاء العالم.