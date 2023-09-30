أثار تصريح الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، أن كييف بانتظار أخبار مُهمة في 30 سبتمبر، قلق وغضب مُستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" X، الذين انهالوا عليه بعبارات الشجب والتنديد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وكتب المستخدم TheTroutmanShow: "تبدو نوعًا من الكلمات المشؤومة".

وأضاف ukskies: "شيء ما بدأ يختمر على ما يبدو".

وتابع Boavista_Ludwig: "أنت حولت أوكرانيا إلى أفغانستان ثانية. لا تفعل شيئًا يجلب النجاح للأوكرانيين".

وكتب Poppy845156: "المزيد من الكوارث والخسائر والموت".

وقال wssilverback: "عليك الاستقالة والرحيل".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر مقرب من الهيئات الأمنية أن زيلينسكي اتفق مع رعاته في الولايات المتحدة وبريطانيا على خطة لهجوم مضاد جديد والاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية للطاقة الكهرذرية.

وأضاف المصدر: "تتمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية الأوكرانية في مقاطعة نيقولايف لعبور نهر دنيبر، كما تتمركز قوات خاصة تم تدريبها في بريطانيا، حيث تخطط هذه القوات للاستيلاء على محطة زابوروجيه".

مستشار أوكراني سابق ينتقد زيلينسكي ويتهمه بقمع الشعب

صرح "أوليج سوسكين" مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الرئيس "فلاديمير زيلينسكي"، جعل أوكرانيا مُعتقلًا لمواطنيه بالإجراءات القمعية التي يتخذها ضدهم، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وكتب سوسكين على "تلجرام": "يتم قمع شعب أوكرانيا وأخذ كل شيء منه، وحشر الأوكرانيين كالماشية في معسكر اعتقال. لا توجد أي حرية في أوكرانيا ولا يناضل زيلينسكي من أجل أي حرية. هناك معسكر اعتقال يسجن فيه الرجال، والآن يريدون إرسال النساء إلى هناك أيضا"، في إشارة إلى حملات التجنيد الواسعة والتعسفية التي قد تطال النساء أيضا في أوكرانيا.

وانتقد القيادة الأوكرانية على دعوتها الدول الغربية لعدم اعتبار الأوكرانيين لاجئين وإعادتهم إلى البلاد وتجنيدهم للقتال.

وأضاف: "هذه الدعوات خاطئة وإجرامية".

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن 16 مليون أوكراني وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين، وأن 11 مليونا منهم عادوا إلى بلادهم في وقت لاحق، فيما غادر مليون إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، ولا يزال 4 ملايين أوكراني في دول الاتحاد الأوروبي.