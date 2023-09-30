«زراعة الوادي الجديد»: إنتاج خيوط الحرير لأول مرة بمركز بلاط

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أنه لأول مرة يتم إنتاج خيوط الحرير بجمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي بمركز بلاط كمرحلة ثانية. والتي سبقتها مرحلة إنتاج الشرانق مما يزيد القيمة المضافة ويحقق عوائد اقتصادية من إنتاج خيوط الحرير، في إطار مشروع دعم إنتاج الحرير بمحافظة نويفو فالي لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة .

وأكد أن مركز إنتاج الحرير سيواصل نشاطه وتوسيع الإنتاج وتدريب مجموعات من الشباب والشابات للتوعية ونشر ثقافة إنتاج الحرير، مشيراً إلى أنه تم تفقد المركز بحضور المهندس عماد بحر مدير المركز. قسم المكافحة، الدكتورة وفاء عبد الرشيد من أكاديمية البحث العلمي، والمهندس محمد عبد الوهاب خضر مستشار المحافظ لشئون الحرير والصوبات الزراعية.

وفي سياق متصل، أعلن مرسي عن جولة تفقدية لمزارع البطاطس بمركزي بلاط والداخلة، مؤكدا أن حالة المحصول جيدة لتحقيق عوائد اقتصادية عالية.