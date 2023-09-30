محاضرة بالفيديو لـ رجال يد الأهلي قبل مواجهة بي إم سي الكونغولي

عقد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم السبت داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لخوض مباراة بي إم سي الكونغولي في ثاني مباريات الفريق ببطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل .



وشهدت المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف وطريقة الأداء لفريق «بي إم سي»، مع عرض لقطات مجمعة من مباراة الأهلي السابقة لتلافي الأخطاء، بالإضافة إلى التعليمات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المباراة .



وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.



ويلعب رجال يد الأهلي في المجموعة الأولى في البطولة إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي.