بإسلوب النشل.. ضبط 5عاطلين لقيامهم بأعمال السرقات

ألقت مباحث القاهرة القبض على 5 عاطلين لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في القيام بأعمال سرقات التليفونات المحمولة من المارة والمواطنين بإسلوب الخطف والنشل بمناطق الخليفة.

تفاصيل الواقعة كانت عندما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما هاتفين محمول، وبمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل".

وفي سياق واقعة آخرى كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من كشف ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية.

