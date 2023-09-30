ضربه بحجر وهرب.. رفض طعن متهم تسبب بعاهة مستديمة لمواطن

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن بدمياط وأيدت حكم الحبس لمدة عام الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات دمياط أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ١٦٢ دمياط الجديدة بالسجن لمدة عام وأيدت حكم الحبس الصادر ضده.

وجاء بأوراق القضية أنه على أثر خلاف عائلى سابق بين شقيق المجنى عليه، والمتهم بدر بسبب الجيرة حيث إنهما يقطنا بذات العقار وحال عودة المجني عليه لمنزله عقب إدائه صلاة الجمعة أبصر شقيقه والمتهم نشبت بينهما مشادة كلامية وحال تدخلة لفض الخلاف تعدى عليه المتهم باداه حجر قاصدا إيذائه فأحدث إصابته بالرأس ووقع مغشيا عليه، وقد تخلف لدية من جراء تلك الإصابة عاهة مستديمة متمثلة فى كسر بعظام الجمجمة وتقدر نسبتها بحوالي ( خمسة %) وقر المتهم هاربا ، وقد توصلت تحريات المباحث إلى صحة إرتكاب المتهم للواقع.



وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.



قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الغسلالتى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه).

