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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رفض طعن متهم بالاعتداء على زوجة نجله بالمنصورة

الاعتداء على فتاة
الاعتداء على فتاة أرشيفية

 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاعتداء على زوجة نجله، وأيدت حكم الحبس الصادر ضده لمدة عامين مع الشغل في الاتهامات الموجهة له.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

 

أصدرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري وعضوية المستشارين سعيد عبدالرشيد السمادوني، ومحمد خيري الشرنوبي، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ۱۸۵۸۷ لسنة ۲۰۲۱ قسم أول المنصورة، بالحبس لمدة عامين مع الشغل في الاتهامات الموجه ضده.

 وجهت النيابة العامة للمتهم “الباز.ا” البالغ من العمر 56 عامًا، عامل، أنه اعتدى على المجني عليها زوجة نجله بأن لامس مواطن عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 تضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه تحرش بالمجني عليها سالفة الذكر، وذلك بالتعرض لها في مكان خاص وسيط إلكتروني على تطبيق تواصل الاجتماعي واتس اب، وذلك بإتيان إيحاءات جنسية لها بقصد الحصول على منفعة جنسية منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

 شملت الاتهامات الموجه للمتهم من النيابة العامة أنه اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية بالمجتمع المصري، بأن أرسل إلى المجني عليها سالفة الذكر رسائل عدة بكثافة عبر وسيط إلكتروني تطبيق تواصل الاجتماعي واتس آب، مما ينتهك خصوصيتها دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

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